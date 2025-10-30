Lors d'une conférence de presse, la procureure de Paris, Laure Beccuau, indique que les bijoux volés lors du casse du musée du Louvre le 19 octobre n'ont pas encore été retrouvés. "Ces joyaux sont dorénavant bien évidemment invendables. Pour rappel, (...) quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime", souligne-t-elle. SONORE
Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)
