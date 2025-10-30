Des images aériennes montrent des maisons aux toits arrachés et des champs inondés dans la paroisse de St. Elizabeth, dans le sud-ouest de la Jamaïque, après que le passage destructeur de l'ouragan Melissa. IMAGES
Ouragan Melissa: des quartiers détruits dans le sud-ouest de la Jamaïque
