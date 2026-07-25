Des chevaux sont évacués dans la région de Madrid alors que les incendies ont entraîné l'évacuation de deux nouvelles localités dans la région de la capitale espagnole, avec plus de 7.000 personnes concernées, venant s'ajouter aux 19.000 déjà évacuées ou contraintes de se confiner par le feu ces dernières heures, ont annoncé les autorités. IMAGES
Incendies en Espagne : des chevaux évacués dans la région de Madrid
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