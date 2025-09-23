Le Centre Pompidou, bâtiment parisien iconique à l'architecture tubulaire multicolore qui abrite le plus important musée d'art moderne au monde avec le MoMA à New York, fermera ses portes lundi pour cinq ans de rénovation.
Rendez-vous en 2030: le Centre Pompidou ferme pour cinq ans de rénovation
