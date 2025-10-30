Le président français reçoit le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, au palais de l'Elysée en marge du Forum de Paris sur la paix. Emmanuel Macron s'exprimera, conjointement avec Nikol Pachinian, sur la désinformation et les ingérences étrangères. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian
