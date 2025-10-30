 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian

information fournie par AFP Video 30/10/2025 à 14:00

Le président français reçoit le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, au palais de l'Elysée en marge du Forum de Paris sur la paix. Emmanuel Macron s'exprimera, conjointement avec Nikol Pachinian, sur la désinformation et les ingérences étrangères. IMAGES

Emmanuel Macron
