Le chef du parti progressiste néerlandais D66, Rob Jetten, célèbre, à La Haye, les résultats des élections législatives au cours desquelles son groupe pro-européen est arrivé au coude à coude avec le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Jeudi, avec 99,7% des votes dépouillés, le D66 était légèrement derrière le Parti pour la liberté (PVV) anti-islam de Wilders, mais comme tous les grands partis néerlandais excluent la formation d'une coalition avec l'extrême droite, Rob Jetten est en passe de devenir le plus jeune Premier ministre des Pays-Bas. IMAGES
Pays-Bas : Rob Jetten célèbre son succès électoral après les législatives
