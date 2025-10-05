Le parti du milliardaire autoproclamé "trumpiste" Andrej Babis est arrivé en tête aux élections législatives tchèques. Pour certains électeurs, il est "la seule solution pour ce pays", alors que d'autres auraient préféré "que d'autres partis l'emportent".
Réactions mitigés en République tchèque après les résultats des législatives
