Une victime de la flambée meurtrière d'Ebola en République démocratique du Congo est enterrée par du personnel de santé en combinaison, alors que la maladie se propage à la province voisine du Sud-Kivu, alimentant les craintes quant à son extension croissante. Le virus est déjà suspecté d'avoir fait 160 morts sur près de 671 cas probables, selon les chiffres publiés par l'Institut national de santé publique (INSP). IMAGES
RDC: une victime d'Ebola enterrée par du personnel en combinaison
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