RDC : l'ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour "trahison" et "crimes de guerre"

information fournie par France 24 30/09/2025 à 23:01

Joseph Kabila a été condamné à mort ce mardi à Kinshasa. Il a été condamné par contumace à l'issue d'un procès devant la justice militaire du pays. Il a été jugé coupable de « trahison » et de « crimes de guerre ».

