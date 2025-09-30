Joseph Kabila a été condamné à mort ce mardi à Kinshasa. Il a été condamné par contumace à l'issue d'un procès devant la justice militaire du pays. Il a été jugé coupable de « trahison » et de « crimes de guerre ».
RDC : l'ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour "trahison" et "crimes de guerre"
