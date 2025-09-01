 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
RD Congo : une rentrée des classes particulière à Goma

information fournie par France 24 01/09/2025 à 23:01

En RD Congo, jour de rentrée des classes pour des millions d’écoliers. Cette rentrée est particulière dans l'est du pays, la première depuis la prise de contrôle des territoires dans le Nord et le Sud-Kivu. Malgré les doutes sur cette rentrée scolaire, les écoliers ont répondu présents. Reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula et Fidèle Kitsa.

