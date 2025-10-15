On ne sait pas encore combien de temps va durer Lecornu II, mais on sait que la première tentative a battu tous les records en matière de gouvernement éphémère, signe d'une instabilité politique grandissante. Les explications de Cécile Galluccio.
Quel gouvernement détient le record de longévité sous la Ve République ?
