Attachés ensemble par une cordelette, huit crayons de couleur dansent comme une "pieuvre" dans l'espace d'une cabine d'avion pour le premier vol en apesanteur de l'artiste française Elise Parré.
Quand des crayons deviennent "pieuvre" en apesanteur
