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Qu'est-ce qui donne de la valeur à Bitcoin ?

information fournie par Boursorama 05/08/2026 à 14:57

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce format estival, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares, revient sur une question essentielle pour comprendre l'univers des cryptomonnaies. Entre confiance, rareté programmée, utilité du réseau et comparaison avec l'or, il explique les fondamentaux qui soutiennent la valeur du bitcoin. Un éclairage pédagogique pour mieux saisir les spécificités de cet actif numérique devenu incontournable,

Vidéo sponsorisée

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Cryptoactif
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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