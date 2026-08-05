Qu'est-ce qui donne de la valeur à Bitcoin ?

information fournie par Boursorama • 05/08/2026 à 14:57

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce format estival, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares, revient sur une question essentielle pour comprendre l'univers des cryptomonnaies. Entre confiance, rareté programmée, utilité du réseau et comparaison avec l'or, il explique les fondamentaux qui soutiennent la valeur du bitcoin. Un éclairage pédagogique pour mieux saisir les spécificités de cet actif numérique devenu incontournable,

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