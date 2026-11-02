QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 4 (S2)

information fournie par Boursorama • 02/11/2026 à 18:17

Et si, pour la première fois, l'économie devenait un jeu ? Avec QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sponsorisée par BoursoBank, LCP propose un format inédit : un véritable game show économique, à la croisée du divertissement et du décryptage.

Pendant 28 minutes, Thomas Croisière orchestre cette expérience hybride entre talk show et jeu où deux équipes mixtes - étudiants et chefs d'entreprise - s'affrontent, sous le regard du public, à travers des épreuves originales, inspirées directement de l'actualité économique.

Après le succès de la saison 1, regardez le replay du 4e numéro de la 2e saison de QE diffusé chaque dimanche à 20h30 sur LCP.