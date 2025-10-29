La Belgique, royaume de la frite, enregistre des récoltes de patates record, mais ce n'est pas une si bonne nouvelle pour les agriculteurs confrontés à la chute des cours et à la baisse des exportations.
Production en hausse, prix en berne: la Belgique inquiète pour ses patates
