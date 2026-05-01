Condamné en première instance, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy comparait devant la Cour d'Appel de Paris, pour son procès en appel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Ce mercredi, l'ex-chef de l'état a contredit son ancien bras droit Claude Guéant. Virginie Le Guay, éditorialiste politique, était l'invitée de Questions Directes pour en parler.
Procès libyen en appel : la défense affaiblie pour Nicolas Sarkozy ?
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