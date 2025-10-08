Gisèle Pelicot quitte le tribunal de Nîmes (Gard) sous les applaudissements de ses soutiens et accompagnée de son fils Florian, à l'issue du troisième jour du procès en appel de l'affaire dite "des viols de Mazan".
Procès en appel des viols de Mazan : Gisèle Pelicot sort du tribunal
