Au lendemain des réquisitions d'une peine d'inéligibilité de cinq ans prises par le parquet général, la cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, arrive à l'audience du procès en appel des assistants parlementaires du Front national, ainsi que Bruno Gollnisch, ancien député européen et ex-numéro deux du parti. IMAGES
Procès des assistants parlementaires FN: arrivée de Marine Le Pen
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro