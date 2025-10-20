Près de 85 000 détenus pour 62 000 places : les prisons françaises débordent. Dans ce document exceptionnel, notre caméra a pu entrer dans la maison d’arrêt de Grenoble Varces, une prison régulièrement pointée du doigt pour son insalubrité et sa surpopulation. Là-bas, les détenus s'entassent parfois à trois dans des cellules de neuf mètres carrés. Conditions de détention inhumaines, personnel pénitentiaire à bout, taux de récidive record... le système carcéral français semble au bord de la rupture.
Prisons : une bombe à retardement
