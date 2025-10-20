 Aller au contenu principal
Prisons : une bombe à retardement

information fournie par France 24 20/10/2025 à 17:15

Près de 85 000 détenus pour 62 000 places : les prisons françaises débordent. Dans ce document exceptionnel, notre caméra a pu entrer dans la maison d’arrêt de Grenoble Varces, une prison régulièrement pointée du doigt pour son insalubrité et sa surpopulation. Là-bas, les détenus s'entassent parfois à trois dans des cellules de neuf mètres carrés. Conditions de détention inhumaines, personnel pénitentiaire à bout, taux de récidive record... le système carcéral français semble au bord de la rupture.

2 commentaires

  • 17:50

    Quand on voit le nombre de délinquants condamnés de manière incompréhensible à du sursis, les multi-récidivistes qui parcourent librement nos rues, les condamnés à moins d’un an qui n’exécutent jamais de peines de prison et ceux qui « bénéficient » d’un bracelet électronique à domicile, on imagine le nombre de places de prison qui seraient nécessaires en France! Merci Taubira et Macron pour leur laxisme coupable…

