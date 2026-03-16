Guerres, conflits, montée des populismes, percée foudroyante des intelligences artificielles... Comment et pourquoi, dans un monde à l’avenir incertain, continuer à créer de nouvelles collections ? Réponses des étudiant.e.s de l’Institut français de la Mode (IFM), mais aussi des jeunes designers Weinsanto, Pressiat, Maitrepierre et Alain Paul. Comme l’exprime Xavier Romatet, le directeur général de l’IFM : la mode doit montrer le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu’on aimerait qu’il soit.
Prêt-à-porter automne-hiver 2026/2027 : l’optimisme des jeunes designers
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