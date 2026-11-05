La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier défend, au départ de la manifestation parisienne pour les salaires et le pouvoir d'achat, la nécessité d'une union de la gauche et des écologistes en vue de la présidentielle, regrettant l'échec du projet de primaire à gauche et estimant que l'absence d'accord est en train de dessiner un scénario qu'elle avait anticipé dès le printemps dernier.
Présidentielle : Tondelier défend l'union de la gauche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro