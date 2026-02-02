Le dépouillement des votes commence après la fermeture des bureaux de vote au Costa Rica où les électeurs étaient appelés à voter pour élire leur président, avec pour grande favorite la candidate du parti conservateur au pouvoir, Laura Fernandez. Quelque 3,7 millions de citoyens étaient appelés aux urnes pour élire également leurs parlementaires pour un mandat de quatre ans, dans un pays qui fut longtemps l'un des plus sûrs d'Amérique latine et affronte désormais un trafic de drogue en pleine expansion. IMAGES
Présidentielle au Costa Rica: début du dépouillement
