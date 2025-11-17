Le personnel électoral commence à compter les votes dans un bureau de vote du quartier Providencia, à Santiago, pour une élection présidentielle dominée par les thèmes de la sécurité et de l'immigration irrégulière, favorables à l'extrême droite. IMAGES
Présidentielle au Chili : fermeture des bureaux de vote
