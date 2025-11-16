Le président chilien Gabriel Boric vote à Punta Arenas, dans le sud du Chili. Plus de 15,6 millions d'électeurs choisissent entre huit candidats pour succéder au président de gauche Boric, la candidate de gauche Jeannette Jara et le candidat d'extrême droite José Antonio Kast étant les favoris, dans une élection marquée par les craintes liées à la criminalité, que la majorité associe à l'immigration clandestine. IMAGES
Le président Chilien Gabriel Boric vote à l'élection présidentielle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro