Près de 20.000 ressortissants français ont pu être rapatriés du Moyen-Orient (Bregeon)

Près de 20.000 ressortissants français ont pu être rapatriés du Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février, déclare la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres. SONORE
