 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Près de 20.000 ressortissants français ont pu être rapatriés du Moyen-Orient (Bregeon)

information fournie par AFP Video 11/03/2026 à 13:21

Près de 20.000 ressortissants français ont pu être rapatriés du Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février, déclare la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres. SONORE

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

USA : des Américains face aux prix à la pompe

information fournie par AFP Video 07 mars
3
2

Trump assure que la guerre contre l'Iran "va se terminer bientôt"

information fournie par AFP Video 10 mars
2
3

L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes

information fournie par AFP Video 10 mars
4

Et si l'or profitait de la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 10 mars
2
5

Marc Touati : "La France et l'Europe seront les grands perdants de cette guerre en Iran !"

information fournie par Ecorama 10 mars
7
6

Kheiron, humoriste : "Les peuples du Moyen-Orient sont pris en otage par des fous!"

information fournie par France 24 10 mars
1
7

Mardi sera "la journée de frappes la plus intense à l'intérieur de l'Iran" (Hegseth)

information fournie par AFP Video 10 mars
8

En Finlande, des enfants traversent la Baltique gelée en aéroglisseur pour aller à l'école

information fournie par AFP Video 10 mars
1

Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul défend son chien Curtis, "jamais" agressif "avant le drame"

information fournie par AFP 03 mars
4
2

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
3

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
4

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 05 mars
5

L'ambassade américaine à Ryad ciblée par une attaque de drone

information fournie par AFP Video 03 mars
6

Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda

information fournie par AFP Video 08 mars
7

Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille

information fournie par AFP Video 08 mars
8

Après la frappe israélienne sur un hôtel chic de Beyrouth, les Libanais "en sécurité nulle part"

information fournie par AFP 08 mars
1

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

information fournie par The Conversation 17 févr.
1
5

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
6

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
7

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
8

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank