Saint-Tropez se préparait mardi, de l'église à la mairie, à la veille des funérailles de Brigitte Bardot, l'icône mondiale du cinéma, retirée depuis des décennies dans le petit port de la côte varoise.
Préparatifs à Saint-Tropez avant les obsèques de Brigitte Bardot
