Première cartographie des pesticides dans l'air en France

information fournie par France 24 • 30/03/2026 à 18:07

Des relevés ont été effectués dans toutes les régions de France pour détecter la présence ou non de pesticides dans l'air. Sur une centaine de molécules testées, une sur huit a pu être détectée en quantité mesurable. Il n'existe pas à ce jour de seuils maximum à ne pas dépasser pour les pesticides dans l'air (comme cela existe dans l'eau). Des études vont maintenant pouvoir être menées sur les conséquences sanitaires éventuelles de la présence de ces produits dans l'air.