Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi lors d'une réunion sur la situation sur le front ukrainien que les forces russes "avancent avec assurance" tout au long de la ligne de front en Ukraine, notamment dans les régions du Donbass, de Zaporijjia et de Kherson.
Poutine affirme que les troupes russes "avancent avec assurance" en Ukraine
