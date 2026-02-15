Adem témoignait dimanche sous couvert d'anonymat, de ce qu’il avait vu la veille de la rixe dans laquelle Quentin a été tué, victime d’une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po de Lyon.
Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe
