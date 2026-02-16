 Aller au contenu principal
Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin

information fournie par AFP Video 16/02/2026 à 14:46

Adem a témoigné dimanche sous couvert d'anonymat, de ce qu’il avait vu jeudi de l'agression dans laquelle Quentin a été tué, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

