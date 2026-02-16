Paris: des croix gammées et tags antisémites sur la statue de la République, la mairie annonce porter plainte

Une croix gammée taguée sur la statue de la République, place de la République à Paris, le 16 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Deux croix gammées ainsi que des slogans antisémites et appelant à la violence ont été tagués sur la statue de la République à Paris, a constaté lundi l'AFP.

La ville de Paris a indiqué à l'AFP avoir déposé plainte "afin de pouvoir retrouver et poursuivre les auteurs de ces actes inacceptables", que la maire socialiste Anne Hidalgo condamne "avec la plus grande fermeté".

En lettres vertes, il est notamment écrit "Tuez les Rothschild" sur le rebord du monument emblématique, sur lequel est encore collée une affiche en noir et blanc en hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en janvier 2006.

La police municipale était sur place lundi à la mi-journée et filmait les dégradations initialement rapportées par le quotidien Le Parisien, qui surviennent dans un climat d'augmentation des actes antisémites en France.

Les actes antisémites ont certes diminué de 16% à 1.320 en 2025 mais "n'ont jamais été aussi élevés que pendant les trois dernières années" et comptent pour 53% de l'ensemble des faits antireligieux, selon le ministère de l'Intérieur.

Leur forte hausse ces dernières années fait suite à l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

"Sans préjuger des auteurs une chose est claire : croix gammées, appels au meurtre et +Tuez les Rothschild+ sur la statue de la République disent quelque chose du climat de violence actuel. Un climat où la haine finit toujours par viser les Juifs", a réagi sur X l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

Une inscription "Peine de mort pour Jack Lang" taguée sur la statue de la République, place de la République à Paris, le 16 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

D'autres tags sur la statue de la République visaient aussi les pédocriminels ainsi que l'ex-président de l'Institut du monde arabe Jack Lang, dont le nom est cité dans l'affaire Epstein.

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie sans LFI à la mairie de Paris, a dénoncé des "dégradations inadmissibles" et demandé à ce qu'une enquête "soit menée le plus rapidement et le plus sereinement possible, afin d’écarter la piste d’ingérences étrangères".