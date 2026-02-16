Après des passages marquants dans les groupes mythiques tels que Quartier Latin de Koffi Olomidé et Wenge Musica Maison Mère de Werrason, Deplick Pomba se lance en solo et impose son style unique, entre rumba et ndombolo. Il est en concert ce samedi 21 février à l'Alhambra à Paris.
Deplick Pomba, ambassadeur de la rumba congolaise
