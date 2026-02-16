La Banque centrale européenne anticipe une hausse durable de la volatilité financière. En rendant permanent et plus largement accessible son dispositif de prêts en euros aux banques centrales étrangères, la BCE veut limiter les risques de tensions de liquidité susceptibles de déstabiliser les marchés. Christine Lagarde souligne que les épisodes de stress financier pourraient devenir plus fréquents, et que ce mécanisme doit renforcer la confiance dans l'euro, y compris en période d'incertitude. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 16 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Pourquoi la BCE se prépare à des secousses financières durables ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
