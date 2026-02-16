"Vous avez 77 départements aujourd'hui en France qui sont classés dans une vigilance jaune, orange ou rouge, ce qui est effectivement extraordinaire," dit la ministre de la Transition écologique Monique Barbut en marge d'un déplacement à Cadillac (Gironde), alors que la Garonne est sortie de son lit et déborde sur plusieurs centaines de mètres de large. SONORE
Crues en Gironde: une situation "extraordinaire" (ministre de la Transition écologique)
