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Pourquoi ces jeunes des quartiers partent gravir un sommet dans les Alpes ?

information fournie par France 24 03/09/2026 à 18:00

Et si la montagne pouvait rapprocher les jeunes des quartiers populaires de ceux qui n’y vivent pas ? À Nantes, quatre jeunes se lancent dans une aventure hors du commun : une semaine d’alpinisme dans les Alpes, accompagnés de mentors issus du monde professionnel.

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