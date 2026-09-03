Et si la montagne pouvait rapprocher les jeunes des quartiers populaires de ceux qui n’y vivent pas ? À Nantes, quatre jeunes se lancent dans une aventure hors du commun : une semaine d’alpinisme dans les Alpes, accompagnés de mentors issus du monde professionnel.
Pourquoi ces jeunes des quartiers partent gravir un sommet dans les Alpes ?
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