La première phase du chantier "hors norme" dans le centre ville de Rennes visant à découvrir le fleuve Vilaine, s'achève avec le "grignotage" des derniers mètres de la dalle qui servait de parking, a annoncé jeudi la maire de la capitale bretonne, Nathalie Appéré.
Pour s'adapter au changement climatique, Rennes libère le fleuve Vilaine
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