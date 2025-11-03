Le collectif Mouv'Enfants, luttant contre les violences faites aux enfants, organise une action coup de poing après avoir découvert la vente de poupées à caractère pédopornographique sur le site de Shein, à deux jours de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique de la fast-fashion, dans les locaux du BHV à Paris. IMAGES
Poupées à caractère pédopornographique: action devant le futur magasin Shein à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro