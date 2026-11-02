Des manifestants se sont rassemblés à Lisbonne, après le démantelement par la police antiémeute portugaise de dizaines de tentes installées par des militants dénonçant la crise du logement dans le pays.
Portugal : manifestation à Lisbonne contre la crise du logement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro