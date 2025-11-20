Alors que la Maison-Blanche et le Kremlin viennent de soumettre à Kiev un nouveau plan de paix qui apparaît très largement favorable aux exigences de Moscou, plusieurs questions se posent. Pour en parler, Stéphanie Antoine reçoit Nicolas Tenzer, Géopolitologue, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de « Notre guerre. Le crime et l’oubli : pour une pensée stratégique » (L’Observatoire, 2024).
Plan de paix américain : une initiative en faveur de la Russie ?
