 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plan de paix américain : une initiative en faveur de la Russie ?

information fournie par France 24 20/11/2025 à 21:18

Alors que la Maison-Blanche et le Kremlin viennent de soumettre à Kiev un nouveau plan de paix qui apparaît très largement favorable aux exigences de Moscou, plusieurs questions se posent. Pour en parler, Stéphanie Antoine reçoit Nicolas Tenzer, Géopolitologue, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de « Notre guerre. Le crime et l’oubli : pour une pensée stratégique » (L’Observatoire, 2024).

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: le Sénat américain approuve un texte pour forcer la publication du dossier

information fournie par AFP Video 19 nov.
2
2

Ukraine: un plan américain prévoit la cession de territoires à Moscou

information fournie par AFP 01:08
25
3

Gaza: 27 morts dans des frappes israéliennes, Israël et le Hamas s'accusent de violer la trêve

information fournie par AFP 10:13
2
4

Espagne : "Franco est en réanimation", cinquante ans après sa mort

information fournie par France 24 10:06
5

Droits de l’enfant : des chiffres toujours alarmants

information fournie par France 24 09:55
6

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Après 350% de hausse du cours, on est toujours sous-valorisé par rapport à nos concurrents dans la Défense !"

information fournie par Ecorama 14:05
3
7

Narcotrafic: une menace "au moins équivalente à celle du terrorisme", estime Darmanin

information fournie par AFP Video 16:35
8

Grèce: découverte d'une toile géante avec 111.000 araignées dans une grotte

information fournie par AFP Video 16:34
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris

information fournie par AFP Video 14 nov.
5

Allocation sociale unique: un "projet de loi en décembre" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14 nov.
6

Top 5 IA du 13/11/2025

information fournie par Libertify 14 nov.
7

Des manifestants autochtones perturbent de nouveau la COP30 en Amazonie

information fournie par AFP 14 nov.
2
8

Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur

information fournie par AFP 14 nov.
2
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Jean-Claude Le Lan (Argan) : "Notre titre est décoté alors que nos fondamentaux n'ont jamais été aussi bons !"

information fournie par Ecorama 22 oct.
1
3

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
4

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
5

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
6

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
7

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
8

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank