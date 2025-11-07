Des dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe au deuxième jour d'un sommet à Belem, en Amazonie brésilienne, avant la 30e conférence sur le climat de l'ONU, qui s'ouvre la semaine prochaine.
Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
