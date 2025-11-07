La culture de l'opium a baissé en Afghanistan de 20% en 2025 selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le pays était encore il y a quelques années premier pays producteur mondial avec une superficie de plus de vingt fois supérieure à celle d'aujourd'hui, a rapporté l'ONU.
Afghanistan : La culture de l'opium a baissé de 20% selon l'ONUDC
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro