Malgré les tensions au Moyen-Orient, l’Iran laisse circuler certains pétroliers dans le détroit d’Ormuz… Mais uniquement ceux transportant du pétrole vers la Chine. Une décision qui souligne l’importance stratégique de Pékin pour Téhéran.
Pétrole : la Chine préparée à la crise actuelle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro