Pénurie de gaz, travailleurs migrants pris en étau... La guerre au Moyen-Orient fragilise l’Inde

information fournie par France 24 • 09/04/2026 à 16:01

La guerre au Moyen-Orient n’en finit plus d’avoir des répercussions à l’échelle planétaire. Parmi les pays les plus concernés, notamment par la fermeture du détroit d’Ormuz ces dernières semaines : l’Inde. Le géant asiatique d’1,4 milliards d’habitants dépend des pays du Golfe pour ses importations et sa consommation de GPL. Le pays fait désormais face à une pénurie et espère que le cessez-le-feu parviendra à un retour progressif à la normale du trafic maritime. 90% de son GPL importé passe par le détroit d’Ormuz. Le conflit a également mis en danger la vie des millions de travailleurs migrants indiens établis dans les pays du Golfe. Au moins huit Indiens ont trouvé la mort dans des frappes de drone ou de missile. Reportage de nos correspondants Alban Alvarez, Supriya Kumar et Khansa Juned.