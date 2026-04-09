 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pénurie de gaz, travailleurs migrants pris en étau... La guerre au Moyen-Orient fragilise l’Inde

information fournie par France 24 09/04/2026 à 16:01

La guerre au Moyen-Orient n’en finit plus d’avoir des répercussions à l’échelle planétaire. Parmi les pays les plus concernés, notamment par la fermeture du détroit d’Ormuz ces dernières semaines : l’Inde. Le géant asiatique d’1,4 milliards d’habitants dépend des pays du Golfe pour ses importations et sa consommation de GPL. Le pays fait désormais face à une pénurie et espère que le cessez-le-feu parviendra à un retour progressif à la normale du trafic maritime. 90% de son GPL importé passe par le détroit d’Ormuz. Le conflit a également mis en danger la vie des millions de travailleurs migrants indiens établis dans les pays du Golfe. Au moins huit Indiens ont trouvé la mort dans des frappes de drone ou de missile. Reportage de nos correspondants Alban Alvarez, Supriya Kumar et Khansa Juned.

Vidéos les + vues

1

Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr

information fournie par AFP Video 08 avr.
2

L'ex-détenue en Iran Cécile Kohler dit son "bonheur immense" de retrouver ses proches

information fournie par AFP Video 08 avr.
3

L'ex-détenu en Iran Jacques Paris évoque des conditions de détention "inhumaines"

information fournie par AFP Video 08 avr.
4

Nuage de fumée au-dessus du centre de Beyrouth après une série de frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 08 avr.
5

Les suites d'une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08 avr.
6

Le secrétaire d'État américain Rubio rencontre le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte

information fournie par AFP Video 08 avr.
7

Cessez-le-feu en Iran: des habitants de Téhéran "soulagés"

information fournie par AFP Video 08 avr.
8

Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?

information fournie par AFP Video 08 avr.
1

Israël: réactions après le vote d'une loi sur la peine de mort

information fournie par AFP Video 02 avr.
1
2

Carburant: Lecornu envisage de nouvelles aides ciblées "en début de semaine prochaine"

information fournie par AFP Video 02 avr.
3

Peine de mort en Israël: huit pays musulmans dénoncent une "escalade dangereuse"

information fournie par AFP 02 avr.
8
4

Des journées harassantes pour un revenu médiocre : Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP 02 avr.
12
5

L'eurodéputée Rima Hassan sort de garde à vue et sera jugée pour apologie du terrorisme

information fournie par AFP 03 avr.
19
6

Top 5 IA du 02/04/2026

information fournie par Libertify 03 avr.
7

Enquête judiciaire pour injures racistes après les séquences de CNews sur le maire de Saint-Denis

information fournie par AFP 02 avr.
1
8

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour avril

information fournie par Amundi 03 avr.
1

Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Cash Confidences : comment gérer l’écart de revenus dans un couple ?

information fournie par Boursorama 11 mars
1
3

Quelles opportunités d'investissement suite à la correction du secteur logiciel face à l'IA ?

information fournie par Goldman Sachs 11 mars
4

Vers une rotation boursière : la fin de l'hégémonie des « 7 Magnifiques » en 2026 ?

information fournie par Goldman Sachs 09 mars
5

L'Arabie saoudite abat des drones après les menaces de l'Iran, premier mort français

information fournie par AFP 13 mars
21
6

Le Coin des Experts : Qu'est ce qu'un produit dit Quanto?

information fournie par SG Bourse 12 mars
7

Débris de drone dans une rue de Dubaï après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 12 mars
8

Les États-Unis doivent "finir le boulot" en Iran (Trump)

information fournie par AFP Video 12 mars
3

1 commentaire

  • 16:26

    Cette situation est bien triste. Mais ce pays figure parmi les plus gros pollueurs de la planète. Les droits de l'homme sont... Balbutiants. La population souffre en premier, comme souvent en pareil cas. Mais, nous français, sommes également en grande difficulté. Et cela est loin d'être terminé !!

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank