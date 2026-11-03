Des délais d'attente à rallonge et des patients qui tentent tout pour obtenir un rendez-vous : la France connaît une pénurie sans précédent de dermatologues. Avec trois pour 100 000 habitants et des départements entiers qui en sont dépourvus, consulter un dermatologue est devenu un parcours du combattant. Près de 200 000 nouveaux cancers sont dépistés chaque année et les besoins ne cessent d'augmenter. Quelles solutions pour lutter contre la pénurie ? Reportage de Sonia Baritello.
Pénurie de dermatologues en France : cherche rendez-vous désespérément
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