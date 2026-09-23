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Pékin, Washington et l'IA : le retour du "téléphone rouge" ?

information fournie par France 24 23/09/2026 à 11:30

À la Une de la presse, mercredi : la visite du président chinois à Washington à partir d'aujourd'hui, une visite qui inquiète Taïwan sur fond de répression des minorités par Pékin ; les craintes d’une nouvelle mobilisation en Russie ; une polémique en France autour d’un roman en lice pour le Goncourt, dont l’auteur est accusé d’avoir utilisé l’IA ; et le débat sur l’intelligence des organismes unicellulaires.

IA: Intelligence artificielle

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