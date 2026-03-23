La Chine a mis en garde contre le risque que la situation ne devienne "incontrôlable" au Moyen-Orient si le président américain Donald Trump met à exécution la menace de détruire les centrales électriques iraniennes.
Pékin met en garde contre le risque de situation "incontrôlable"
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