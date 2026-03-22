Cuba est affectée samedi soir par sa deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine, a annoncé le ministère de l'Energie de l'île sous embargo pétrolier américain.
Cuba touchée par une deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine
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