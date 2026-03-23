A la Une de la presse, ce lundi 23 septembre, , les réactions au second tour des municipales en France, où le taux de participation atteint 57% - le même niveau qu’au premier tour. La très forte mobilisation des Italiens au référendum sur la réforme de la justice de Giorgia Meloni. La «participation» stratosphérique en Corée du Nord. Et un haut responsable américain «télétransporté».
Municipales 2026: "La grande confusion"
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