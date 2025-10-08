"J'ai demandé qu'une décision collective des parlementaires des Républicains soit prise, il y aura une réunion aujourd'hui, vraisemblablement ce soir", déclare Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, concernant la participation de son parti au futur gouvernement, en marge du Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), près de Clermont-Ferrand.
Participation des LR au gouvernement: "Une décision collective" (Wauquiez)
