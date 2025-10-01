 Aller au contenu principal
L'UE ne laissera pas la Russie semer la "division dans nos sociétés" (Von der Leyen)

01/10/2025

L'Union européenne ne laissera pas la Russie semer la "division et l'angoisse dans nos sociétés", a souligné mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à l'ouverture d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement à Copenhague.

Défense
1 commentaire

  • 16:29

    La Russie n'a pas besoin de faire grand chose. Ursula le fait très bien. Les européens ne veulent de son cauchemar totalitaire dans les grandes traditions de ce que les dirigeants européens ont produit de pire. Alors elle balance la "menace Russe" pour nous enfoncer ça en travers de la gorge.

