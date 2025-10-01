L'Union européenne ne laissera pas la Russie semer la "division et l'angoisse dans nos sociétés", a souligné mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à l'ouverture d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement à Copenhague.
L'UE ne laissera pas la Russie semer la "division dans nos sociétés" (Von der Leyen)
